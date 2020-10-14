طاقم تحكيم سنغالي و بتسواني لمباراة المنتخب أمام غانا

أسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم، طاقمي تحكيم سنغالي وبتسواني لمباراتي المنتخب السوداني الأول لكرة القدم أمام غانا في الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثالثة تصفيات أمم افريقيا .

حكم الوسط السنغالي ماقيت نداي سيدير مباراة الجولة الثالثة بملعب كيب كوست في غانا 13 نوفمبر 2020، يساعده مواطنيه الحاج مالك سامبا، وشيخ توريه، وحكما رابعاً داودا قاي، ومراقب المباراة النيجيري سنوسي محمد.

ويدير مباراة الجولة الرابعة في السودان 17 نوفمبر 2020، الحكم البتسواني جوشوا بوندو، ويساعده مواطنيه موقوموستي موراكيل وكيجاكو لقوستي لوكي، وحكما رابعاً موكاني قوبا قوبا، ومراقب المباراة النيجيري الحاج بابا غانا علي، ومراقب حكام من الصومال علي محمد أحمد، ومنسق أمني من مصر محمد نبيل وذلك بحسب ( سونا)

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ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط وفارق المواجهات المباشرة عن جنوب افريقيا في المركز الثاني، وتتصدر غانا بـ”6 نقاط”، بينما تتذيل ساوتومي الترتيب بدون رصيد .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)