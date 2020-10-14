اللجنة الخماسية لاختيار قائمة لجنة تطبيع للمريخ تعلن اكتمال عملها

قال محمد علي الجاك ضقل: إن اللجنة الخماسية فرغت تماما من إعداد قائمة لجنة تطبيع لنادي المريخ، مشيرا إلي أن اللجنة فرغت من التكليف بشكله النهائي، وستعقد اللجنة مؤتمرا صحافيا خلال الساعات المقبلة لإعلان القائمة؛ حتى يطلع عليها أبناء النادي قبل تقديمها لاتحاد الكرة، وسجل ضقل إشادة بالاتفاق التام والروح التي سادت بين أبناء النادي، ونوه إلى أنهم لم يجدوا عقبات أو تصادفهم أي خلافات؛ بل كان الاتفاق هو العنوان الأوضح.

وكشف ضقل وفق صحيفة أخر لحظة عن أن هناك اتفاقا كاملا على تقديم القنصل حازم مصطفى لمنصب الرئاسة، وهو ما وجد الارتياح عند الجميع، مشيرا إلى أن منصب الأمين العام أيضا لم يكن عليه خلاف نهائيا؛ بعد أن تم ترشيح الكابتن محمد عبد الله مازدا، مؤكدا أن (حازم)هو الرئيس المرتقب للجنة التطبيع ومازدا الأمين العام.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

وأشار ضقل إلى أنهم وضعوا حسابا خاصا للفترة المقبلة، مبينا أنهم يدركون صعوبة المرحلة وضرورة تسريع العمل، وطالب اتحاد الكرة بالحسم السريع، مبينا أنهم تحركوا في توقيت مناسب لوضع الأمور في نصابها الصحيح على مستوى المباريات المتبقية من الدوري، فضلا عن ملف اللاعبين مطلقي السراح

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)