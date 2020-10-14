عاجل.. تعرف على مرشحي الجبهة الثورية للسيادة السوداني

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشفت مصادر خاصة لموقع "العين الإخبارية" الإماراتي أبرز مرشحي تحالف الجبهة الثورية السودانية لعضوية مجلس السيادة الانتقالي والبالغ عددهم 3 أعضاء، حسب اتفاق السلام.



وقالت المصادر، إن رئيس الحركة الشعبية مالك عقار، ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مني، ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس، باتوا الأقوى حظا لنيل عضوية مجلس السيادة.

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وفي السياق، قال القيادي بالجبهة الثورية أحمد تقد لسان، إن التحالف يجري مشاورات حالية لاختيار ممثليه في مجلس السيادة وأن الأمر لم يحسم بعد.

وتوقع انتهاء المشاورات، خلال وقت قريب، وإعلان المرشحين لعضوية مجلس السيادة رسميا.

ونص اتفاق جوبا للسلام على السماح للجبهة الثورية بـ3 مقاعد بمجلس السيادة، و5 مقاعد بمجلس الوزراء، بجانب 70 مقعدا في المجلس التشريعي من أصل 300 مقعد أي ما يعادل نسبته 25%.

وقال أحمد تقد لسان، إن نسبة (25%) المخصصة لأطراف العملية السلمية ستخصم من النسبة الكلية لـ(300) مقعد هي (100%) بينما تقسم بقية المقاعد بين قوى الحرية والتغيير نسبة (67%) و(33%) للمكونات الأخرى.