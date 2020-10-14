عاجل.. 6 قتلى و9 إصابات في مواجهات قبلية إثر إقالة والي كسلا

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الأربعاء 14 أكتوبر 2020
كتب
وكالات
أفاد مراسل وكالة روسيا اليوم في السودان اليوم الأربعاء، بسقوط 6 قتلى وإصابة 9 آخرين في مواجهات قبلية في مدينة سواكن على خلفية إقالة والي كسلا صالح عمار.
وشهدت بعض أحياء مدينة كسلا شرقي السودان منذ مساء أمس الثلاثاء، تصعيدا واحتجاجات على إعفاء والي كسلا من مهامه.
وفرضت سلطات الأمن في ولاية البحر الأحمر، حظر التجوال بمدينتي بورتسودان وسواكن.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أصدر الثلاثاء، قرارا أعفى بموجبه صالح عمار من منصبه، فيما انتقدت قبائل البني عامر قرار حمدوك، معتبرة أن "إقالة والي كسلا بهذه الطريقة هي أحد مظاهر الاستهداف الصارخ لهذه القبيلة"، مشددة على أنها "تنتظر رد الحكومة بالخطوات الجادة لإيجاد معالجات لقرار الإقالة المعيب".
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