عاجل.. رئيس مجلس الوزراء يتسلّم نص اتفاق السلام

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الأربعاء 14 أكتوبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
سلّم وفد وساطة دولة جنوب السودان نص اتفاق السلام لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم .
وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء السفير/عمر بشير مانيس أن وفد وساطة دولة جنوب السودان بقيادة المستشار/توت قلواك، و د. ضيو مطوك، مقرر لجنة الوساطة ووزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، والسفير كاو تك، سفير دولة جنوب السودان لدى الخرطوم بالإضافة للأستاذ رمضان محمد عبد الله سلّم رئيس مجلس الوزراء نص اتفاق السلام الذي تم توقيعه في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا وذلك تمهيدا لبدء تنفيذه.
و قال المستشار قلواك "إن اللقاء في اطار التشاور مع القيادة السودانية في مجلسي السيادة والوزراء بشأن تنفيذ اتفاق السلام وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها حسب بنود الاتفاق."
وأوضح توت أن اللقاء الذى تم اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ، ناقش أيضاً كيفية استئناف الحوار بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية - شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، مشيراً إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل يوم 21 أكتوبر الحالي في جوبا تضم خبراء من السودان وشركاء السلام بشأن الإعداد والتحضير لاستئناف الحوار، واضاف" أن التوصيات التي ستصل لها الورشة ستُنزّل لأرض الواقع".
وهنأ رئيس الوساطة الشعب السوداني بإنجاز اتفاق السلام قائلا: “إن تحقيق السلام والاستقرار في السودان هو مكسب لدولة جنوب السودان حيث أننا شعب واحد في دولتين.”
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