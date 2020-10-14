عاجل.. حظر تجول في بورتسودان وسواكن بولاية البحر الأحمر

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

فرض السودان حظر تجول في مدينتي بورتسودان وسواكن بولاية البحر الأحمر، بسبب اشتباكات عرقية، حسب نبأ عاجل على قناة العربية.

Advertisements

وحسب وكالات محلية سودانية فإن القرار جاء من لجنة الأمن بولاية البحر الأحمر، بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها الولاية بسبب الاحتجاجات على قرار إعفاء والي كسلا، صالح عمار.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن الحظر يكون ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتي الرابعة صباحًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وقالت لجنة الامن أن المحتجين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ميناء بورتسودان الشمالي، وميناء سواكن، وبعض طرق الأحياء الطرفية بمدينة بورتسودان.