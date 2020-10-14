عاجل.. تحالف جبهة السودان "جسد" يعلن انضمامه لاتفاق السلام

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اكد تحالف جبهة السودان الجديد سعيه للعمل على انضمام كافة القوى وحركات الكفاح المسلح لاتفاق سلام جوبا الموقع اخيرا في جنوب السودان حتي تكتمل منظومة السلام

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وأشار المهندس فتحي احمد مكي نائب رئيس حزب الحركة الشعبية جناح السلام ان التحالف يبذل جهوده لالحاق عدد من الحركات التي لم توقع على الاتفاق بقيادة الدكتور فيصل السحيني رئيس تحالف تقاوم .

وأشار الى اهمية تحالف تقاوم الذى يضم سبعة حركات مسلحة منها حركة القائد حربة والقائد جارالنبي معربا عن امله فى يتحقيق السلام المستدام مستدام بالبلاد وان يتم اسكات صوت البندقية وان يلتفت الجميع التنمية لكي ننعم بجديد السودان.

وأضاف في تصريح لسونا ان التحالف يبارك الاتفاق ويسعى لاستكمال السلام مشيرا الى ان الاتفاق يعول عليه في معالجة الكثير من القضايا التي اقعدت مسيرة البلاد التنموية.