كشف الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال لـ(السوداني)عن ارتفاع غير مسبوق في الذهب بأعلى من البورصة العالمية، مبيناً أن سعر الجرام الخام قفز من(12٫5) إلى (14) الف جنيه والمشغول من (14 ـ 15) الى (17) الف جنيه للجرام ،مشيراً إلى أن هناك فوضى ومضاربات في سوق الذهب ما انعكس على ارتفاع أسعار العملات واصفاً الزيادة بغير الطبيعية.
وطالب القدال بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتوضيح الوضع للرأي العام هل هنالك تصاديق لأي شركة أو جهات مشترية للذهب، وهل هنالك شركات مستوردة للبترول دخلت لشراء الذهب، لافتاً لتكرار السيناريو السابق.
وحذر القدال بحسب صحيفة السوداني، من بوادر كارثة حقيقية في الأسعار مطالباً الجهات الرسمية بالتدخل وتوقع المزيد من الزيادات حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر فوضى ومضاربات في الذهب والمشغول يقفز لـ(17) ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.