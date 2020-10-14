فوضى ومضاربات في الذهب والمشغول يقفز لـ(17) ألف جنيه

كشف الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال لـ(السوداني)عن ارتفاع غير مسبوق في الذهب بأعلى من البورصة العالمية، مبيناً أن سعر الجرام الخام قفز من(12٫5) إلى (14) الف جنيه والمشغول من (14 ـ 15) الى (17) الف جنيه للجرام ،مشيراً إلى أن هناك فوضى ومضاربات في سوق الذهب ما انعكس على ارتفاع أسعار العملات واصفاً الزيادة بغير الطبيعية.

وطالب القدال بنك السودان المركزي ووزارة المالية بتوضيح الوضع للرأي العام هل هنالك تصاديق لأي شركة أو جهات مشترية للذهب، وهل هنالك شركات مستوردة للبترول دخلت لشراء الذهب، لافتاً لتكرار السيناريو السابق.

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وحذر القدال بحسب صحيفة السوداني، من بوادر كارثة حقيقية في الأسعار مطالباً الجهات الرسمية بالتدخل وتوقع المزيد من الزيادات حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)