حادث مروري يعجل برحيل سائق دفار بالخرطوم

لقى سائق الدفار إبراهيم أحمد مصرعه إثر انقلاب العربة التي كان يقودها بشارع الهوا بالخرطوم بسبب انفجار الإطار الأمامي للعربة وهي مكتظة بالبضائع مما أدى إلى انقلاب العربة واستشهاد السائق. Advertisements وفور إبلاغ شرطة المرور بحسب صحيفة الدار، تحرك أفرادها وقاموا برسم الحادث، ونسبة لعطل ثلاجة مشرحة بشاير تم نقل جثمان السائق لمشرحة أم درمان، وبعد إجراء اللازم تم تسليم الجثمان لذويه لمواراته الثرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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