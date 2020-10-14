مستوردو الأدوية يطالبون الحكومة بتحويل (30) مليون دولار لمصانع بالخارج

كشف عضو غرفة مستوردي الأدوية يوسف شكاك عن شحنة أدوية جاهزة للشحن وصل جزء منها لميناء بورتسودان ومطار الخرطوم تقدر بمبلغ 30 مليون دولار في انتظار محفظة السلع الاستراتيجية بتحويل المبلغ للمصانع الخارجية .

وأشار شكاك، إلى أن تحويل المبلغ تعترضه مبالغ لم يتم سدادها لوزارة المالية ومحفظة السلع الاستراتيجية منوهاً إلى أن هذا الإجراء استمر أكثر من شهر واعتبر أن إجراءات استيراد الأدوية تمر بمراحل عديدة إلى أن تصل مرحلة الفواتير لمحفظة السلع الاستراتيجية.

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وأشاد بالجهود المقدرة التى يقوم بها وزير الصحة الاتحادي لحل هذه المشكلة .

وقال شكاك إن تحقيق الوفرة الدوائية يحتاج لاستيراد دواء بمبلغ 30 مليون دولار شهرياً لمدة أربعة أشهر للوصول إلى نسبة (60- 70)٪ من الوفرة الدوائية علماً بأن أحسن حالات الوفرة في السودان تتراوح مابين(3-5)٪ .

وتوقع عضو الغرفة أن تنتهي أزمة الدواء في خلال شهرين إذا ما تم الالتزام بسداد مبالغ الدواء وحول التصنيع المحلي للدواء قال شكاك بحسب صحيفة آخر لحظة، إن المشكلة تكمن في تحديد الأسعار متوقعاً أن يصل الإنتاج المحلى للأسواق خلال أسبوع بعد لقائهم بوزير الصحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)