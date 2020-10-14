بسبب فتاة متهم يسدد طعنة قاتلة لأحد الشباب

نفذ أحد الشباب جريمة قتل بشعة بسبب فتاة بمنطقة القدير بسوق ليبيا حيث لعب الشيطان بعقل الجاني وقام بإستخراج سكيناً وسدد طعنة قاتلة لأحد الشباب وتركه جثة هامدة. وفور إبلاغ شعبة مباحث سوق ليبيا تحرك أفرادها للموقع بالإضافة لشرطة مسرح الجريمة وقاموا بعمل الرسم الكروكي وأخذ العينات مع نقل جثمان الشاب القتيل لمشرحة أم درمان وفي زمن وجيز تمكنت شعبة مباحث سوق ليبيا بإحساس أمني عالي من القاء القبض على المتهم وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 130. Advertisements وبحسب صحيفة الدار، تم تحريز السكين معروضات في البلاغ وبعد وصول جثمان الشاب القتيل لمشرحة أم درمان وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير مشرحه أم درمان تم تشريح جثمان الشاب القتيل لمعرفة أسباب الوفاة وتم تسليم جثمان الشاب القتيل لذويه لمواراته الثرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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