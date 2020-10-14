قال مدير الطب العلاجي بالولاية الشمالية، الدكتور علي عبدالمنعم إن نتائج فحص أنواع الحميات بالولاية لم تصل حتى الآن من معمل استاك بالخرطوم قائلاً إن فترة عشرة أيام تعد كثيرة لإظهار النتائج”.
وأضاف عبدالمنعم: إن إعلان النتائج يتم عن طريق الصحة الاتحادية لافتاً الانتباه إلى أن التعامل مع الحميات يتم وفق البرتكول العلاجي ثم يتم تصنيفها قائلاً “إن أغلب الحميات تنحصر في الملاريا والتايفود “.
وأشار عبد المنعم أن عدد الحالات التي توفاها الله بسيطة كاشفاً عن تعافي عدد كبير من الحالات موضحاً أن عدد الحالات في محلية مروي 947 حالة توفي منها 38 حالة تم تسجيلها منذ يوم 23-9-2020 وتم تسجيل اليوم عدد 50 حالة توفي منها حالة واحدة، أما في محلية الدبة فقد تم تسجيل عدد 1615 حالة توفي منها 26 حالة وتم تسجيل حالتين بمحلية دنقلا ولم يتم تسجيل اي حالات في محليات البرقيق وحلفا .
وأشاد بحسب صحيفة آخر لحظة، بمتابعة المركز وإلادارة العامة للطوارئ في استقرار الأوضاع الصحية بالولاية من خلال إرسال عدد من البعثات المختلفة للحد من انتشار الحميات كما اشاد بالدور الكبير الذي لعبته منظمة جسر التواصل ونفير بجانب القوافل الصحية من أطباء بلاحدود وتعاونها مع الولاية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الشمالية تقلل من الوباء: أغلب الحميات ملاريا وتايفويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.