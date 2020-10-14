عاجل.. وفد من الصحة العالمية يتفقد شرق دارفور لمكافحة الملاريا

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الأربعاء 14 أكتوبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
وصل إلى حاضرة ولاية شرق دارفور وفد من منظمة الصحة العالمية قادما من العاصمة الاتحادية الخرطوم في زيارة تفقدية لشرق دارفور بغرض مراقبة إتجاهات الأمراض في مجال الصحة وبحث السبل الكفيلة لمكافحة مرض الملاريا.
وعقد الوفد إجتماعا بحضور مدير الرعاية الصحية الأساسية و ممثل الصحة العالمية بالولاية و مدير الطوارئ و الوبائيات بجانب عدد من الإدارات المتخصصة بالوزارة.
وبحث الإجتماع إمكانية تنزيل أهداف زيارة الوفد على أرض الواقع، بجانب الوقوف على الترصد المرضي و وضع خطة لتلبية الحوجة من الأدوية.
و تطرق الإجتماع الى أدوية الملاريا من حيث المخزون الإستراتيجي ومدى سد النقص المطلوب، اضافة إلى جانب طرق التوزيع و رفع التقارير الطبية الدورية في الجوانب الصحية .
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