جبريل إبراهيم ينتقد قرار حمدوك إقالة والي كسلا

انتقد رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم قرار رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك والذي قضى بإقالة والي كسلا صالح عمار.
ودون جبريل في تغريدة له على منصة (تويتر) إقالة والي ولاية كسلا رضوخاً لضغط و ابتزاز طرف إثني معين، فتح لباب ضغوط جديدة من كل مكونات الشرق.
وقدم جبريل بحسب صحيفة آخر لحظة، حلاً للمشكل وقال (حل مشكلة الشرق يحتاج إلى المزيد من الحزم و الحكمة من حكومة الدكتور حمدوك. ندعو الأطراف في شرقنا الحبيب إلى عدم التعامل بردود الأفعال).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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