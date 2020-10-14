شاهد بالفيديو : شاب يرد على الحكومة بمناسبة حلاقة الشعر (الشغلة دي بسيطة النظام العام بظبطا)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاب سوداني وجه رسالة للحكومة بعدم التركيز في حلاقة شعر الشباب وترك الأمر للنظام العام الذي وصفه بأنه قادراً على السيطرة عليها،كما طالب الحكومة بضرورة التركيز في ايجاد حلول للمرضى ومحاولة توفير الخدمات لهم وإسعافهم تاركين تلك الاشياء للجهات ذات الاختصاص. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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