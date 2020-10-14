العثور على جثة مواطن داخل غرفة يستأجرها بفندق

أبلغ صاحب فندق قسم شرطة الأوسط القضارف عن عثوره على جثة نزيل بالفندق داخل غرفته، عليه تم تكوين تيم من الشرطة ذهبوا إلى مسرح الواقعة برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني على الجثة من تصوير وعمل الرسم الكروكي ورفع البصمات ومن ثم نقل الجثة للمشرحة بأمر تشريح صادر من النيابة.

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وبحسب صحيفة الدار، دون بلاغ تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)