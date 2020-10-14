محاكمة رجل وزوجته في بلاغ مقتل عبد الله الكردفاني

رصدت مصادر وقائع البلاغ المفتوح في مواجهة رجل وزوجته لإتهامهما بقتل الفنان عبد الله الكردفاني وذلك إثر العثور على جثمانه جوار إحدى المزارع بمنطقة الرميلة.

وكانت أسرته قد تعرفت عليه بفحص (DNA)، وبعد عمليات بحث مكثفة ألقت مباحث ولاية الخرطوم القبض على رجل وزوجته كانا يقطنان بالقرب من منزل الفنان عبد الله الكردفاني بمنطقة الرميلة.

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وكانت المحكمة بحسب صحيفة الدار، قد خاطبت إدارة العون القانوني لانتداب محامي للدفاع عن المتهم وزوجته إلا أن عدم حضور المحامي أدى إلى تأجيل الجلسة ومخاطبة إدارة العون القانوني بتكليف محامي للدفاع عن المتهمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)