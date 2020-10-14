شاهد بالفيديو : مطربة سودانية تتغنى للبلابل وتحظى بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لمطربة سودانية قدمت( أغنية نور بيتنا ) التي تتغنى بها البلابل حيث قدمتها بطريقة أبهرت بها مشاهدي الفيديو. وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد وجد المقطع المتداول رواج وإنتشار واسع من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أبدوا إعجابهم بطريقتها في أداء الأغنية ،واضافوا أنها أحسنت الإختيار في تقديم الأغنية ،كما قالوا (لو عايز تكون ليك جمهور وتكون محبوب بين الناس إبتعد عن الأغاني الهابطة لأنها تجعلك تشتهر بسرعة البرق ولكن سوف تزول في لمح البصر). Advertisements الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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