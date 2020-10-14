غرفة النقل : ندرة الوقود تفاقم مشكلات القطاع

اعتبر رئيس لجنة تسيير غرف النقل، كابتن عادل المفتي، ان بعض اجراءات الإصلاح الاقتصادي ( تحتاج لجراحة)، وقال ان امر رفع الدعم هو توجه وسياسة دولة، ويجب عليها حسم الجدل حوله ، مشددا على ان رفع الدعم لا يؤثر على (المواطن البسيط) وخاصة في الأقاليم إنما يتاثر به مواطني الحضر والأغنياء فقط ويجب أن تكون الحكومة (قوية) لديها قرار تصدره و تتحمل مسؤوليته وهذه القرارات تكون في صالح المواطن على المستوى المتوسط والبعيد وذلك من خلال أحكام الرقابة، و إدارة الموارد بطريقة سليمة، ومحاربة الفساد، لافتا الى ان عدم الرقابة والمتابعة من قبل الدولة وإصدار القوانين الرادعة وتنفيذها خلق (نوع من الجشع) لدى عديمي الضمير والوطنية.

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واضاف: يجب على الدولة ان توضح للمواطن كيف ستخفف عنه (اعباء المعيشة) حال رفع الدعم، مؤكدا ان مشكلات ومعأناة قطاع النقل تظهر وتتفأقم في ندرة الوقود وارتفاع تكلفته (السوق الأسود) ، منوهاً بحسب صحيفة السوداني، إلى ان قطاع النقل يقيم ارتفاع تكلفته بالندرة لانها تزيد الاسعار ، اما الوفرة تجعل الحركة تنساب دون مشكلات ومغالاة، مما ينعكس ايجابا على معدلات رحلات النقل خلال الشهر، مشيرا الى ان الغرفة لم يصلها اي اخطار رسمي حول رفع الدعم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)