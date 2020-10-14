تحويل بلاغ “سائق الأجرة” الذي دفن مع أغراضه إلى المحكمة

تابعت مصادر البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك بإقدام نظامي على قتل سائق أجرة بعيار ناري، واخفاء جثمانه خلف المقعد الخلفي والتحرك بالعربة إلى منطقة خلوية بالقرب من سجن الهدى ودفنه داخل منزل مهجور ادعى استئجاره، وقام باحضار سرير بالمنزل.

Advertisements

وبحسب صحيفة الدار، تمت متابعته بواسطة دائرة جنايات الشرطة الفدرالية ليتم العثور على العربة بحوزة المتهم الذي أرشد على مكان الجثمان، وبعد فراغ الشرطة من كافة التحريات حول البلاغ إلى مجمع المحاكم بأمبدة لنظر أولى الجلسات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)