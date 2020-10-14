مصرفيون: وفرة في السيولة بالصرافات والبنوك

أكد عدد من المصرفيين لمصادر حدوث وفرة في السيولة بالبنوك والصرافات ، نافين وجود صفوف بالصرافات.

وقال إداري بالبنك الأهلي بالخرطوم مجاهد محمد إن السيولة متوفرة بنسبة كبيرة , ولاتوجد أي صفوف أو ازدحام بجميع فروعهم أو في الصرافات , ونفى وجود أي إشكالية لديهم. وذكر أن الصفوف الحالية إن وجدت فبسبب الكثافة السكانية العالية بالمنطقة التي يتواجد بها الصراف الآلي كالسوق العربي مثلاً .

و أكد موظفون ببنك العمال بالخرطوم توفر السيولة وانعدام الصفوف كلية .

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و أفاد المواطن أنس ميرغني بحسب صحيفة السوداني من أمام صراف بنك امدرمان الوطني فرع سوق ام درمان (البوستة) ،بحدوث وفرة في السيولة بنسبة كبيرة إلا أنه انتقد ثبات سقف السحب في مبلغ (2000) جنيه فقط .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)