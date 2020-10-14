وفد الجبهة الثورية برئاسة عرمان إلى الجنينة

توجه وفد مقدمة الجبهة الثورية برئاسة ياسر عرمان اليوم إلى ولاية غرب دارفور (مدينة الجنينة) في إطار التواصل مع المواطنين وتمليك اتفاق السلام لهم والتنوير بتفاصيله والمكاسب التي حققها الاتفاق للمواطنين خاصة المناطق المتأثرة بالحرب. وقال الأستاذ معتصم أحمد صالح مقرر وفد مقدمة الجبهة الثورية بحسب (سونا)، إن الوفد يتكون من تسعة أشخاص يمثلون جميع مكونات الجبهات الثورية، ويضم الأستاذ ياسر سعيد عرمان رئيس الوفد، الجنرال نمر محمد عبد الرحمن نائب رئيس الوفد، الأستاذ معتصم أحمد صالح مقرر الوفد وعدد من ممثلي مكونات الجبهة الثورية. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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