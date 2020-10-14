- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 14 أكتوبر 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أغلق محتجون ميناء بورتسودان الشمالي بولاية البحر الأحمر في السودان، اليوم الأربعاء، بسبب قرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إقالة حاكم ولاية كسلا صالح عمار.
وعادت الاحتجاجات إلى ولايتي كسلا والبحر الأحمر رفضا لقرار إقالة الوالي، وأغلق المتظاهرون السوق الكبير بمدينة كسلا وطرقات رئيسية ببورتسودان.
ونفذ عاملون في الميناء الشمالي بالبحر الأحمر، بحسب شهود عيان، عصيانا مدنيا احتجاجا على تسريبات بتجميد مسار الشرق في اتفاق جوبا بين الحكومة وحركات مسلحة مطلع الشهر الجاري.
وأشعل المحتجون إطارات السيارات على الطرقات الرئيسة في بورتسودان، ومنعوا الحافلات السفرية من مغادرة المدينة.
وأعفى حمدوك، الثلاثاء، والي كسلا صالح عمار من منصبه قبل أن يتسلم مهامه رسميا بعد شهرين من تعيينه، ويأتي قرار الإعفاء لعدم قبول مكونات محلية بعمار ورفض حكمه.
ويرجح البعض، أن إشعال الحرائق في الشرق يقف وراءه موالون للنظام السابق، بينما يقول آخرون إن جهات خارجية تسعى للإضراب في المنطقة بتصعيد الصراعات الأثنية.
ويشهد الشرق انقساما حادا بين مكوناته القبلية منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. احتجاجات بالشرق وإغلاق ميناء بورتسودان بسبب إقالة حاكم كسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.