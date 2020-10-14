الشعبي يطالب الحكومة بإستئناف العام الدراسي والبعد عن المعارك الإنصرافية

قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عبد الوهاب أحمد سعد، إن التعليم الخاص يمثل الرئة الثانية التي تتنفس بها وزارة التربية والتعليم في توسيع مواعين الدراسة وانتشارها، موضحاً بأن المجتمع المثالي هو الذي يفرز أدواته التي يحتاجها في الصحة والثقافة والتعليم.
وأشار عبد الوهاب بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن الإستثمار في مجال التعليم يجب أن يضبط وفق الأسس التربوية الأخلاقية، مطالباً الحكومة بإستئناف العام الدراسي والبعد عن المعارك الإنصرافية، وأضاف: أن معركة التعليم الخاص بين المدارس هي معركة يخسر فيها السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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