المؤتمر السوداني يشترط جملة إجراء عاجلة لرفع الدعم

اشترط حزب المؤتمر السوداني إجراء جملة من الإصلاحات الاقتصادية العاجلة قبل رفع الدعم عن الوقود، وشدد الناطق الرسمي باسم الحزب مسؤول الإعلام نور الدين بابكر في تصريح لمصادر بضرورة إعادة هيكلة الدعم بصورة شاملة، لجهة أنه يذهب لغير مستحقيه.
وأكد نور الدين بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن قرار رفع الدعم دون تلك الإصلاحات يمثل تشويه في الاقتصاد الوطني، وأضاف “نعتقد أن هنالك جملة إصلاحات يجب أن تقوم بها الحكومة، خاصة ولاية وزارة المالية على كافة المؤسسات والمال العام ورسم خطة واضحة لإعادة هيكلة الدعم”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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