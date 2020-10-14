مقتل شاب طعناً بسكين في صف العيش

تكررت بصورة مزعجة للغاية حوادث قتل الشباب في صف “الرغيف” بسبب ازمة الخبز وفي منطقة الازهري وفي احدى المخابز لقى شاب في مقتبل العمر مقتله على يد اح الشباب حيث سدد المتهم طعنة نجلاء للشاب في جسده وارداه قتيلاً في الحال، وهو يبحر في بركة من الدماء وبجواره كيس فارغ من الخبز.

وفور ابلاغ شعبة مباحث الازهري تحركوا افرادها ترافقهم شرطة مسرح الجريمة وقاموا بتطويق مكان الجريمة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والفنية اللازمة حيثال جثمان الشاب القتيل، وباورينك “8” جنائي تم تحويل جثمان الشاب القتيل لمشرحة ام درمان وقد تمكنت شعبة مباحث الازهري بحسب صحيفة الدار، من القاء القبض على المتهم بعد ارتكابه للجريمة وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 القتل العمد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)