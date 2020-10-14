إعلان “عمار السجاد” متهماً هارباً

فصلت النيابة العامة بالخرطوم شمال الإتهام في مواجهة المتهم الهارب الذي أخفى نفسه وتعذر القبض عليه بعد إطلاق سراحه “عمار السجاد”، صاحب صرافة تحويلات مالية سريعة منتشرة في أنحاء العالم وأمرت المحكمة بإعلانه متهماً هارباً عبر الصحف والقنوات الرسمية.

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يذكر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن المتهم الهارب تم القبض عليه وبحيازته (5) آلاف دولار، وكان ضمن (11) متهماً بالبلاغ، بينهم (4) متهمين أجانب وإثنان سودانيان ويواجهون تهمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي، مما أسهم نشاطهم في ارتفاع الدولار مقابل الجنيه السوداني وتم شطب الإتهام في حق (4) متهمين لعدم كفاية الأدلة الإتهامية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)