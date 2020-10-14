استجواب عبد الرحيم محمد حسين حول الإبادة الجماعية

استجوبت لجنة التحقيق المكلفة بالتحري حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات التي ارتكبت في دارفور أمس وزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، وأخضع للتحقيق حول الجرائم التي وقعت بدارفور منذ العام 2003م.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أن اللجنة أخضعت عدداً من القادة العسكريين للتحري والتحقيق معهم في البلاغ.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)