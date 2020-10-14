أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأر بعاء الموافق 14 أكتوبر 2020م

تصدر عن صحيفة كوش الإلكترونية

صحيفة السوداني :

استجواب البشير وبعض رموز النظام في قضية انتهاكات دارفور

إعفاء والي كسلا

النيابة تطلب من وزارة الدفاع تسليم متهمين وتلاحق آخرين عبر “الانتربول”

شعبة المصدرين تطالب المالية بالكشف عن من يشترون الذهب

صحيفة السوداني الدولية:

دقلو يلتقي بالمجلس الأعلى لنظارات البجا لمناقشة التطورات في قضية الشرق

تجمّع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية يصدر بيانًا ويضع ”5″ نقاط

(الثورية) : ستزيد نسبتنا في المشاركة حال توسعة مقاعد مجلس الوزراء

كسلا.. إضراب الأطباء يدخل يومه الرابع

ارتفاع أسعار الطابعات بالخرطوم

صحيفة صوت الأمة:

إعفاء والي كسلا

التحقيق مع المخلوع حول انتهاكات حرب دارفور

تأجيل تنفيذ رفع الدعم عن الوقود.

صحيفة آخر لحظة:

اتهام بكري حسن صالح بالرشوة وإطلاق سراح وداد

شاويش يهاجم ترك ويحذر من نسف اتفاق الشرق

إرتفاع ضحايا حميات مروي إلى (79)

(6) وزارات اتحادية للحركات وإرجاء تحرير الوقود

ضبط أجانب يصدرون سلعاً بـ(800) مليون دولار

بلاغ ضد وزارة الثروة الحيوانية بشأن تصدير الإناث

Advertisements

صحيفة الوطن:

إعفاء والي كسلا صالح عمار

استجواب البشير وكبر والحاج عطا المنان وعبد الرحيم في جرائم دارفور

المفتي :إثيوبيا أعلنت الحرب في ملف سد النهضة والحكومة اكتفت باللاءات

اطلاق سراح وداد بابكر

الكونغرس الأمريكي يبدي قلقاً تجاه موقف أديس أبابا من سد النهضة

صحيفة القوات المسلحة :

البرهان يوجه بتعزيز العلاقات الثنائية بين السودان و جنوب أفريقيا وأستراليا

دقلو يرأس إجتماع اللجنة العليا لترتيبات السلام

اللجنة العليا للطوارئ الصحية : الكورونا لاتزال موجودة في السودان

إعفاء والي كسلا

صحيفة أخبار اليوم:

إعفاء والي كسلا وتصعيد وإحتجاج ببعض أحياء المدينة.

الكونغرس الأمريكي يبدي قلقاً تجاه موقف أديس أبابا من سد النهضة.

خبير مياه :أثيوبيا أعلنت الحرب في ملف سد النهضة والحكومة اكتفت باللاءات.

إستمرار المضاربات في سوق الذهب وشعبة المصدرين تحذر من كارثة وخيمة.

الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة : اتفاق جوبا شامل وترك يحاول التشويش علي انسان الشرق.

بعد أيام من حظر الطيران فوقه.. رئيس الوزراء الإثيوبي يزور سد النهضة برفقة رئيس إريتريا.

هلال الأبيض يكسب شكواه ضد مريخ الفاشر في الممتاز ويقترب من بطولة الكونفيدرالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)