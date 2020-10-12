زيارة مفاجئة لرئيسة القضاء لمحكمة جرائم الفساد

سجلت رئيسة القضاة نعمات محمد عبدالله أمس زيارة مفاجئة لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالخرطوم جنوب. وأكدت مصادر بحسب صحيفة السوداني، أن رئيسة القضاة شرعت في طواف بالمحكمة لتفقد سير العمل فى الفترة الصباحية. وأثارت الزيارة الإدارية ردود أفعال متباينة، لتزامنها مع انعقاد جلسة محاكمة نائب الرئيس المعزول، على عثمان محمد طه، الذي يحاكم مع اثنين آخرين بمفوضية العون الإنساني، بموجب تهم تتعلق بخيانة الأمانة . الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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