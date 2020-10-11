إرتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي بجنوب دارفور

أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ وجود تحديات كبيرة وجسام يجب تجاوزها من أجل العبور بالبلاد إلى الأمام مشيرة إلى وجود غبن ومعاناة كبيرة وسط المواطنين خلفها النظام البائد، ولكنها عادت، وقالت لدى مخاطبتها فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الطوعي ودوره في السلام الاجتماعي ضمن حملة أكتوبر الوردي لمكافحة سرطان الثدي بنيالا، الشعب السوداني الصامد الصابر قادر على تجاوزها بالتسامح وتناسى الجراحات،

وأشادت وفق صحيفة أخر لحظة بنساء دارفور اللاتي تحملن المعاناة وإفرازات الحرب والنزوح، ودعت لينا إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بتوفير الخدمات الصحية في الأرياف، ودعت إلى تفعيل الشراكات بين المؤسسات والدور المجتمعي لافراد المجتمع، من جهته دعا الأمين العام لحكومة ولاية وجنوب دارفور الوالي بالإنابة حامد التجاني هنون إلى وضع خطة إعلامية شاملة لنشر الوعي الصحي بمخاطر سرطان الثدي الذي بدأت معدلات الإصابة به ترتفع.

الخرطوم