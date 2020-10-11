عرمان : الوساطة لم تلجأ لنهج التهديد في مفاوضات جوبا

قال نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان، إن الوساطة في جنوب السودان لم تلجأ الى أسلوب التهديد وفرض العقوبات المستخدم فى المناهج الغربية في مفاوضات جوبا،

وأوضح عرمان في مقال قصير بعنوان، “منهج الأجاويد .. اتفاق سلام جوبا وحل النزاعات”، أن “الوساطة في الجنوب كانت حالة خاصة ممزوجة من خبرة التفاوض الطويلة للجنوبيين ومنهج الأجاويد الذي ولد في تربة دولتي السودان وهو منهج أفريقي أصيل في حل النزاعات وانساني كذلك”.

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وأضاف وفق صحيفة أخر لحظة “هذا لا يعني أن المناهج التقليدية الأخرى لم تستخدم، ولكن التهديد وفرض العقوبات المستخدم فى المناهج الغربية لم يكن جزءا من فض النزاع في جوبا”، وتابع، ” كانت جمهورية جنوب السودان رائعة، وضيافتها أروع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)