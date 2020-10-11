أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قراراً باعفاء حسن محمد أحمد النورابي من مناصبه كمدير عام هيئة الورش المركزية لولاية الخرطوم، ومن منصب مدير مشروع قطار ولاية الخرطوم وفق صحيفة أخر لحظة الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء مسؤول رفيع بولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.