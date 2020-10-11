إعفاء مسؤول رفيع بولاية الخرطوم

أصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قراراً باعفاء حسن محمد أحمد النورابي من مناصبه كمدير عام هيئة الورش المركزية لولاية الخرطوم، ومن منصب مدير مشروع قطار ولاية الخرطوم وفق صحيفة أخر لحظة
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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