مذيعة قناة الهلال سهام عمر ( التكريم فخر لي ولو انني لم أفعل سوى واجبي )

في حفل تدشين فيلم الروح الحلال ، وبحضور اعلامي محلي وعالمي كبير اعلن كاتب ومخرج الفيلم امير احمد السيد عن مطالبته للسلطات العدلية والتشريعية بضرورة سن قانون لفحص الDNA لفاقدي السند(مجهولي النسب) وذلك لعودة حقوقهم المسلوبة دون ذنب سوي انهم ولدو دون ارادتهم شكرا منظمة شمعة ود. نور الحسين علي كل المجهودات الجبارة تجاه هذه الشريحة و شكرا جميلا علي تكريمي (كاول مذيعة تجري لقاء مع د. نور وتفتح هذا الملف الجرئ ، ولإهتمامي بهذه الشريحة وعملي المتواصل تجاهها انسانيا واعلاميا ) التكريم فخر لي ولو انني لم افعل سوي واجبي، فقط هو من رقيكم وجمالكم ، دمتم رائعين وكل الوعد بالاستمرار باذن الله تعالي عسي ولعل نصل الي مانربو اليه من رفع الظلم . (سهام عمر ) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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