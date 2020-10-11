يحدث الان : “حميدتي” يُقيمُ مأدبة عشاء على شرف الجبهة الثورية

يُقيم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” مساء الأحد بمنزله مأدبة عشاء لوفد مُقدمة الجبهة الثورية بالخرطوم. وشكلت الوساطة الجنوبية وفق صحيفة السوداني حضوراً، بجانب عدد من أعضاء الحكومة الانتقالية، وأطراف عملية السلام. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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