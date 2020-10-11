ترمب يعلن شفاءه.. “ربما أتمتع بمناعة مدى الحياة”

بعد أن أكد طبيبه أنه لم يعد يمثل خطراً لنقل العدوى إلى الآخرين، كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، أنه خال من الوباء وقال في مقابلة مع فوكس نيوز ” أنا خالٍ من كورونا وربما أصبح لدي مناعة مدى الحياة”.

وأضاف ترمب، الذي مكث ثلاث ليال في المستشفى بعدما كشف في الثاني من أكتوبر عن إصابته بالعدوى، أنه لم يعد يتناول أدوية. وقال “لقد هزمت هذا الفيروس الصيني المجنون المروع.. يبدو أن لدي مناعة”ولا يوجد دليل علمي يثبت امتلاك من أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه مناعة من التقاط العدوى مجددا، ولا يُعرف أيضا مدة مثل تلك المناعة المحتملة.

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ويحرص ترمب وفق العربية نت على العودة للحملة الانتخابية بعد أن غاب عنها أكثر من أسبوع. وهو ينوي السفر إلى ولاية فلوريدا المهمة يوم الاثنين على أن يعقبها لقاءات شعبية في بنسلفانيا وأيوا يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب وكان ترمب الذي ظهر السبت من شرفة البيت الأبيض بلا كمامة، خطب بحيوية أمام حشد من أنصاره، مؤكداً أنه بخير وصحة جيدة.

بدوره، أوضح طبيبه، شون كونلي، في بيان مساء أمس أن الرئيس لم يعد يمثل خطراً لنقل العدوى. وقال إن ترمب أجرى اختباراً، السبت، أظهر أنه لم يعد ينقل العدوى، مضيفاً أن مجموعة متنوعة من الاختبارات التي أجراها أظهرت أنه لم يعد هناك دليل “على التضاعف النشط للفيروس”.

كما أكد أن الرئيس الجمهوري لم يسجل أي عوارض منذ فترة، ولم ترتفع حرارته خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى ذلك، أشار إلى أنه بات يستوفي معايير المراكز الأميركيّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها لناحية التمكّن من وَقف الحجْر الصحّي بشكل آمن، كما أن اختبار الـ (بي سي آر)، السبت، أظهر وفقًا للمعايير المعترف بها حاليًا أنّه لم يعد يُعتبر مصدراً لخطر نقل العدوى يذكر أن الرئيس الأميركي البالغ من العمر 74 عاماً، أعلن، الجمعة، أنه توقف عن تناول الأدوية المضادة لفيروس كورونا، قائلاً في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز أيضا” إنه لم يعد يتناول أي دواء الآن بعد تماثله للشفاء. وأضاف في حينه أنه لم يعانِِ من أي مشكلة في التنفس، إنما فقط من أعراض خفيفة ليست كتلك التي عانى منها كثير من المصابين بالفيروس التاجي أتى ذلك، بعد أن كشف أطباؤه في وقت سابق أنهم أعطوه مزيجًا قويًا من الأدوية العلاجية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)