مندوبة من FIFA تصل الخرطوم فى مهمة خاصة

وصلت الخرطوم الأحد الاثيوبية ايقيل ايما هيلمشيد مندوباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لبرامج التطوير عن منطقة شرق ووسط افريقيا CECAFA وكان في استقبالها بمطار الخرطوم د. حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم،

وتأتي زيارة هيلمشيد وفق ( سونا) من أجل الوقوف على سير أعمال برامج التطوير في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، والتي وجدت الاشادة من مكتب الفيفا عن منطقة سيكافا في أديس أبابا،حيث سبق وأن أعلن عن تقديم دعم تضامني مؤخراً بقيمة (500) ألف دولار مع الإشادة الكبيرة بأداء الاتحاد في ملف التطوير، ووصف مكتب الفيفا لبرامج التطوير من مقره باديس أبابا عبر خطاب للاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، انه اتحاد جاد ومجتهد وتستغرق زيارة الإثيوبية ايقيل أربعة أيام، وتستهل برنامجها بزيارة إلى مكتب رئيس الاتحاد البروفيسور كمال شداد، للإلتقاء به وبقادة الاتحاد قبل تفقد ملفات التطوير في الاتحاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )