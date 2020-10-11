وزارة الري تتعهد بمضاعفة مساحة القمح بالجزيرة

قال وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس إن وزارته على قدر التحدي الذي أعلنته بمضاعفة مساحة القمح في الموسم الشتوي الى 800 ألف فدان بمشروع الجزيرة بينما أعلن وكيل الوزارة مهندس ضو البيت عبد الرحمن عن صدور توجيهات مشتركة مشددة مع إدارة مشروع الجزيرة بمنع زراعة مساحات البور والذرة في الموسم الشتوي ولوح باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المزارعين المخالفين للقرار.

وأبدى مزارعون التقى بهم وزير الري ووكيل الوزارة اليوم بمكتب كاب الجداد عن سعادتهم بنجاح الموسم الصيفي مشيرين الى أنه لأول مرة منذ فترة طويلة، يتم الحصاد في 8 ترعات، وتوقعوا إنتاجية عالية للذرة، القطن والفول، مؤكدين ان التحضيرات والإستعدادات للموسم الصيفي كان أفضل من المواسم السابقة، لكنهم طالبوا بإستجلاب مزيد من الآليات لنظافة الحشائش للموسم الشتوي القادم.

وأكد عباس وفق ( سونا) خلال مخاطبته العاملين في مكتب كاب الجداد ومزارعين في القسم أن الموسم الشتوي سيكون أفضل من المواسم السابقة، مؤكداً عزمهم مواجهة كافة المشاكل وحلها.

وقال إن وزارته بدأت تأهيل مواعين ومنشأت الري بمشروع الجزيرة، مشيرا الى أن المشروع تعرض لتدمير ممنهج خلال ال30 عاما الماضية، ودعا الى ضرورة إعادة النظام الاداري السابق للمشروع، وتحديد المسؤوليات بجانب أهمية تكامل الأدوار بين الري والادارة الزراعية .

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وأعرب وزير الري وفق ( سونا) عن ثقته في الهيئة العامة لأعمال الحفريات ودورها في توفير الاليات لإزالة الأطماء والحشائش، مبينا ان الهيئة ستدخل للعمل في المشروع بنسبة 100%خلال عامين، وطمأن عباس بأن محفظة سلعة القمح التي اقترحتها اللجنة الفنية للقطاع الإقتصادي بمجلس الوزراء معنية بمسالة التمويل والسعر التركيزي للقمح.

بدوره أكد وكيل الوزارة مهندس ضو البيت، أن التحضير للموسم الشتوي أفضل من المواسم السابقة، خاصة في مجال إزالة الأطماء والحشائش .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)