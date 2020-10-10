عاجل| رسالة هامة من والي الخرطوم.. هذا ما قاله فيها

السبت 10 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد والي ولاية الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر أن البيئة والنظافة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع يلعب فيها المجتمع دوراً أساسيا بتغيير السلوك للأفضل بوضع النفايات في المكان المناسب.



ووصف الوالي خلال وقوفه على مبادرة نظافة حي الخرطوم (٣) مبادرة جمعية نساء الخرطوم (٣) لنظافة وتجميل وإصحاح بيئة الحي التي شهد مهرجانها اليوم بنادي الخرطوم الوطني بحضور المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، وصفها بأنها قدمت أنموذجاً يمكن تطبيقه في بقية الأحياء.

وأوضح أن شعار (حنبنيهو) يمكن تحويله لواقع فالنساء كن قائدات المواكب في ثورة ديسمبر المجيدة وبنفس القدر سيقدن التغيير.

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وأضاف قائلاً "مع بعض سنبني وطننا ننتشله من حالة التيه والضياع التي عاشها طيلة (٣٠) عاما، وسوا بنقدر".

كما أعلن الوالي دعمه لمشروع البازار لتسويق منتجات نساء الخرطوم (٣) بتيسير الحصول على تمويل مالي للمنتجات من الصناديق والبنوك المختصة، مشيداً بمبادرة الجمعية لإحياء النشاط الرياضي النسوي ودعمه لها بتوفير الزي الرياضي لفرق السلة والكرة الطائرة، كما وجه الوالي محلية الخرطوم بدعم برنامج النظافة بالخرطوم (٣).

وأبانت دكتورة انتصار العقلي رئيس جمعية نساء الخرطوم (٣) أن هذا المهرجان خاص بالبيئة ورسالته الأساسية هي أن التغيير وروح ثورة ديسمبر يمكن أن تتحول إلى عمل مثمر لتغيير أوضاع النظافة داخل كل حي، مشيرة إلى الجهود التي بذلت لنقل النفايات المتراكمة والحرص على حراسة هذه المكبات وتحويلها إلى (أحواض زهور) لمنع تراكمها مرة أخرى بتوعية المواطن وحثه على أهمية إسهامه الإيجابي والتخلي عن السلوك السالب، وكان الشعار هو( لون لستك ولا تحرق لستك) في إشارة منها إلى جمع كل لساتك الحي وطلائها بالألوان واستخدامها في تجميل الطرق.

كما أشارت إلى مشروع المرأة المنتجة الذي يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر بتسويق منتجاتها من خلال بازار داخل المنطقة.