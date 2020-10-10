تصريحات مهمة لجبريل بشأن رموز النظام المعتقلين

حركة العدل و المساواة السودانية
نفي تصريحات مفبركة منسوبة الى رئيس الحركة
اطلعت حركة العدل و المساواة السودانية على أخبار كاذبة و تلفيقات منسوبة الى د. جِبْرِيل ابراهيم محمد رئيس الحركة، تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي جاءت فيها أن رئيس الحركة طالب بتعيين د. علي الحاج رئيساً للوزراء و أنه طالب بإطلاق رموز النظام السابق على الفور كما نسبوا اليه حديثاً غير دقيق عن لجنة التمكين.
تؤكد الحركة ان هذه المزاعم و الفبركات لا أساس لها من الصحة البتة، و لا تعدو كونها محاولات يائسة للنيل من الحركة و قيادتها، و تهدف الى تشويه صورتها أمام الرأي العام. و تؤكد بحسب صحيفة آخر لحظة، أن رئيس الحركة الدكتور جِبْرِيل ابراهيم محمد لم يصرح لاية جهة بشأن لجنة ازالة التمكين او محاكمة رموز النظام السابق مطلقا.
و هذا ما لزم توضيحه
معتصم أحمد صالح
أمين الاعلام، الناطق الرسمي
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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