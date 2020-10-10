اختفاء مدير منظمة (زيرو فساد) في ظروف غامضة

علمت مصادر عن اختفاء مدير منظمة (زيرو فساد) نادر العبيد في ظروف غامضة نحو عشرة أيام.
ووفقاً لمصدر موثوق كان نادر قد سرح العاملين معه بالمنظمة وطلب منهم عدم الحضور للمكتب بقلب السوق العربي بالخرطوم في الوقت الراهن إلا حال طلب منهم المداومة في العمل.
وتكرر ذات المطلب بحسب صحيفة آخر لحظة، مع فريق آخر يعمل مع نادر في المجال الإعلامي وكان قد نقل (نسيب) نادر تلك التوجيهات إلى العاملين كما قام مدير منظمة زيرو فساد بإغلاق هواتفه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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