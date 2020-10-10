المريخ يحسم ملف التسجيلات بشكل نهائي

كشف مجلس إدارة نادي المريخ أن آدم عبد الله سوداكال رئيس النادي، أعلن عن حسم ملف التسجيلات بشكل نهائي بعد عودة لاعبي الفريق من مواجهتي تونس وتوغو استعداداً للتصفيات الأفريقية.
وأكد المجلس أن من بين اللاعبين الذين سيتم الجلوس معهم اللاعبون مطلقو السراح، وقال المصدر بحسب صحيفة الصيحة، إنّ سوداكال قرّر إنهاء ملف تجديد التعاقد مع اللاعبين مطلقي السراح بقيادة رمضان عجب، محمد الرشيد، السماني الصاوي، ضياء الدين محجوب، التاج وأبو عشرين ومنجد النيل.
وكشفت المصادر، أنّ سوداكال حسم الاتفاق النهائي مع رمضان عجب ومحمد الرشيد قبل مغادرة بعثة المنتخب إلى تونس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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