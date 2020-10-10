مواطن يطلق الرصاص على جيرانه بام درمان

بسبب خلافات ومشاحنات بين متهم واثنين من الأشقاء بالثورة الحارة الرابعة لعب الشيطان بعقل الجار المتهم وبدون مراعاة لحسن الجوار تناول المتهم رصاصة مطاطية ومن مسافة قريبة سدد ثلاث رصاصات للشقيق الأكبر وهو نظامي ولم يتوقف الجار المتهم على ذلك بل توجه صوب الشقيق الأصغر وسدد له رصاصة اخترقت فك الشقيق الأصغر واستقرت في العنق.
برغم ذلك قام النظامي بالقاء القبض على المتهم ولم تمنعه الإصابة من إلقاء القبض على الجار المتهم وبمساعدة آخرين بحسب صحيفة الدار، تم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة الثورة المهدية ودون بلاغ في مواجهته فيما تم إدخال الشقيق الأصغر لغرفة العمليات وأجريت له عملية لاستخراج الرصاصة التي استقرت في العنق وبحمد الله وتوفيقه تم استخراج الرصاصة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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