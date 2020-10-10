ضبط (2) مليار جنيه بحوزة شبكة تزوير عملات

ضبطت شرطة المباحث بولاية جنوب دارفور شبكة إجرامية تقوم بتزوير العملات وبحوزتهم مبلغ (2) مليار جنيه.

ووقف اللواء ركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور المكلف، على الضبطية، مشيداً بدور المباحث وقدرتهم على فك طلاسم الجرائم المعقدة بالولاية. واعتبر تزوير العملات تخريباً ممنهجاً للاقتصاد الوطني من قبل ضعاف النفوس، مضيفاً أن هذه العملات كانت معدة للدخول إلى الأسواق.

وكشفت المباحث أن هذا المتهم له سوابق في تزوير العملات وتم سجنه من قبل في الخرطوم وإطلاق سراحه. وناشدت السلطات العدلية سن قوانين رادعة من أجل حماية الاقتصاد الوطني.

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من جانبه أوضح عبد الرحمن عبد الله حسن مدير فرع بنك السودان بالولاية، أن الحل الوحيد في محاربة العملات المزيفة يكمن في الوعي المصرفي خاصة في المناطق البعيدة. وأضاف أن العملات المزيفة يتم نشرها في أسواق المحليات والمناطق البعيدة.

وكشف المقدم شرطة عامر إدريس قسم الله مدير المباحث بالولاية بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن أفراداً من المباحث ضبطوا كمية من العملات المزيفة في الفترات السابقة داخل سوق نيالا وبصورة دورية. وتم تشكيل فريق للبحث عن مصدر هذه العملات حتى وصلوا إليهم في أحد أحياء نيالا وتم ضبط كمية من النقود ومعهم ماكينة التزوير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)