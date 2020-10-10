انسلاخ هجو والجاكومي من “الثورية” وانضمامهما إلى قيادة “مناوي”

انسلخ رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية التوم هجوم (مسار الوسط) ومحمد سيد أحمد الحاكومي (مسار الشمال) من الجبهة الثورية بقيادة د. الهادي إدريس، وانضما إلى قيادة أركو مناوي.
وقال رئيس الجبهة الثورية، رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي أمس بحسب صحيفة الصيحة، إن هجو والجاكومي انضما إلى قيادته ورحب بهما في حركته.
فيما كشفت مصادر من جوبا، أن سبب انسلاخ هجو والجاكومي هو خلافات حادة جداً نشبت مع ياسر عرمان بعد توقيع اتفاق السلام النهائي، مما أدى إلى تدخل وساطات كبيرة في الأمر لكن دون جدوى، مما دفعهما للإنضمام إلى مناوي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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