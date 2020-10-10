قمر الدين: انا لست مرتزقاً ولا يوجد جندي واحد في ليبيا

أكد وزير الخارجية عمر قمر الدين ان العمل على ازالة اسم السودان من قائمة الدول الدعمة للارهاب مفصول تماماً عن التطبيع متبابعاً السودان استقل في عام 1956 فوجد ان اسرائيل دولة قائمة منذ عام 1948.
واوضح الوزير ان السودان ما زال يرى ان القضية في علاقته مع اسرائيل خاضعة للنقاش مستطرداً ،؟ نستعجل اتزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ولا نضع اي علاقة بين هذه المسألة والتطبيع مع اسرائيل او ياي دولة اخرى، اذ ان امريكا هي من وضعت السودان في قائمة الارهاب وليس اسرائيل.
وبشان سد النهضة اكد قمر الدين ان الخرطوم جزء اصيل في ملف سد النهضة وليست وسيطاً وقال السودان جزء اصيلمن ملف سد النهضةو وليس لنا مصلحة في التعامل مع مصر او اثيوبيا على انفارد فالسودان ليس وكيلاً لمصر او اثيوبيا.
من جهته اكد قمر الدين انه ليس للسودان جند واحد في ليبيا وقال بحسب فرانس 24: “اتحدى من ياتيني بجندي واحد تابع للحكومة السودانية في ليبيا، ورد الوزير بحسم عندما قاطعته المحاورة بان هناك حديثاً عن وجود مرتزقة فقال: “هم افراد قرروا لوحدهم ان ينضموا الى هذه الدولة او تلك” وحين سألته مقدمة الحوار من يدفع لهؤلاء المرتزقة؟ هل لديكم معلومات؟ اجابها “ليس لدي معلومات فانا لست مرتزقة ولا اعرف كمن يدفع للمرتزقة ولا علاقة باي مرتزق يعمل باي مكان في العالم، ولا اعرف ولا تعرف حكومتي من يدفع للمرتزقة في اي مكان”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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