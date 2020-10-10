لإنهاء أزمة الخبز.. المطاحن تستأنف أعمالها بطاقتها القصوى

تستأنف مطاحن الغلال، نشاطها بطاقتها القصوى اعتباراً من اليوم “السبت”، في أعقاب سداد الحكومة لجزء من مديونياتها وجدولة المتبقي، في مسعى لإنهاء أزمة الخبز. ونجحت مفاوضات قادها وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني مع إدارة مطاحن الغلال في حسم أزمة الدقيق المدعوم خلال الأيام الماضية. Advertisements وقال مصدر مسؤول بحسب صحيفة المواكب، أن الحكومة تسلمت (40) ألف طن من القمح، تم استيرادها وسداد قيمتها بموجب اتفاق مع برنامج الغذاء العالمي، مؤكداً شحن القمح للخرطوم والولايات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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