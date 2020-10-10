ضبط (721) جركانة زيت فاسد ومحاكمة فورية للمتهمين

ضبطت السلطات في ولاية النيل الأزرق (721) جركانة زيت فاسد بمدينة الدمازين وتم إجراء محاكمة فورية تجاه المتهمين وتغريمهم مليار جنيه.
وقال والي النيل الأزرق، عبد الرحمن نور الدائم التوم، في تصريحات لمصادر أمس “الجمعة”، إن الشرطة ستكون صامدة ومتابعة ويقظة لكل من يريد إلحاق السوء والتلاعب بصحة وسلامة إنسان الولاية.
وأضاف الوالي بحسب صحيفة المواكب، “الضبطية تمثل نصراً وانجازاً جديداً لقوات الشرطة التي ظلت عيناً ساهرة ويداً أمينة للمحافظة على ممتلكات وحياة المواطن”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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