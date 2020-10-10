مصدر أمريكي يطالب واشنطن برفع حظر قطاع الطيران على السودان

طالب مصدر أمريكي واشنطن بمراجعة الوضع الحالي للسودان فيما يتعلق بمؤجري الطائرات والمحركات النفاثة، وقال المصدر “غالباً ما ينشأ وضع السودان بالنسبة لمؤجري الطائرات والمحركات النفاثة التي تتطلب من مستأجريها الإمتثال للعقوبات الاقتصادية وبرامج مراقبة الصادرات ونظراً لأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أصدر مؤخراً إرشادات بشأن السودان، فإن هذا هو الوقت المناسب لمراجعة الوضع الحالي للسودان فيما يتعلق بالبرامج الحالية”.

وأضاف المصدر بحسب صحيفة الصيحة، بأنه بدون منح السودان استثناء ترخيص الإقامة المؤقتة فإنه سيظل يخضع لضوابط التصدير القائمة على أن الصادرات وإعادة تصدير طائرات الطيران المدني ومحركات الغاز وأجزائه ومكوناته يتم التحكم فيها لأغراض مكافحة الإرهاب.

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وذكر أنه من المرجح أن تظل تلك الضوابط سارية حتى يتم التوصل إلى اتفاق لإزالة البلاد من قائمة الإرهاب وهو ما يعني أن السودان سيخضع لضوابط وسياسة ترخيص عامة للرفض في حال عدم توافر استثناء مناسب للترخيص، وأوضح أن أكثر استثناءات الترخيص شيوعاً والمستحدمة فيما يتعلق بالطائرات المدنية هو الاستثناء الذي ينطبق على الطائرات والسفن والمركبات الفضائية والذي يشار إليه عادةً باسم استثناء ترخيص الإقامة المؤقتة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)