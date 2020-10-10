الكشف عن صرف مليارات الجنيهات باسماء وهمية

كشفت مفوضية الامان والتكافل الاجتماعي عن صرف مليارات الجنيهات من ديوان الزكاة باسماء وهمية وقال مفوض مفوضية الامان والتكافل الاجتماعي عز الدين محمد احمد الصافي في تصريحات بحسب مصادر امس، ان المفوضية تعمل على اعادة استهداف للمستحقين والأسر الفقيرة.

وأشار الى ان احصائيات ديوان الزكاة حول الفقر بحاجة الى مراجعة وتابع: تم صرف استحقاق “400” فقير بمسمى وهمي لاحدى القرى وهي لا توجد اصلاً على ارض الواقع، واوضح الصافي بحسب صحيفة آخر لحظة، ان الحالة التي تم اكتشافها في العام 2016 وأكمل هذا فساد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)